Epstein dosyalarında Bannon iddiası: Papa Francis’i devireceğim

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerde, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon’ın hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile Papa Francis’e karşı strateji konuştuğu öne sürüldü.

2019 yılına ait mesajlaşmalara dayanan belgelere göre Bannon, Papa Francis’i “devirmeyi” umduğunu yazdı. Epstein dosyalarında yer alan mesajlarda Bannon’ın, “Clintonlar, Şi, Francis, AB – hadi kardeşim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bannon, Papa Francis’i milliyetçi-popülist “egemenlikçi” vizyonuna karşı bir engel olarak görüyordu. 2018–2019 döneminde Avrupa’da yükselen sağ popülist hareketlerle yakın temas kuran Bannon’ın, Papa’yı “küreselci elitlerle aynı safta” olmakla suçladığı biliniyor.

Belgeler, Epstein’ın Bannon’ın hareketini güçlendirme çabalarına destek verdiğini gösteriyor.

Mesajlarda Bannon’ın Fransız gazeteci Frédéric Martel’in 2019 tarihli “In the Closet of the Vatican” (Vatikan’ın Dolabında) adlı kitabını filme uyarlama fikrini Epstein’la paylaştığı görülüyor. Bannon’ın, Epstein’ı “yapımcı” olarak düşündüğü yazışmalara yansıdı.

Kitap, Vatikan’daki üst düzey isimler arasında gizlilik ve ikiyüzlülük iddialarını gündeme getirmişti. Ancak uzmanlar, cinsel yönelim ile istismar vakalarını ilişkilendirmenin bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguluyor.

Papa Francis’in biyografisini yazan Austen Ivereigh, Bannon’ın kitabı Papa’yı zayıflatmak için kullanmak istediğini savundu.

VATİKAN'DAN TEPKİ

Vatikan yetkililerinden Rahip Antonio Spadaro, mesajların “manevi otoriteyi siyasi güçle birleştirme çabası”nı gösterdiğini söyledi. Francis’in ise bu tür bir siyasi araçsallaştırmaya karşı çıktığı ifade edildi.

Bannon’ın Papa’ya yönelik sert muhalefeti, 2018’de eski ABD Papalık Temsilcisi Carlo Maria Viganò’nun Francis’i hedef alan dosyasıyla zirveye ulaşmıştı. Ancak Vatikan soruşturması Papa’yı akladı.

Belgeler, Bannon’ın 2008’de cinsel suçlardan hüküm giymiş ve 2019’da reşit olmayanlara yönelik seks ticareti suçlamasıyla tutuklanan Epstein’la temasını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Epstein’ın mesajlarında Papa’yı alaya alan ifadeler kullandığı da dosyalarda yer aldı.

Trump ise Epstein’la bağlantılı herhangi bir suçlamayı reddetmeye devam ediyor.