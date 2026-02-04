Epstein dosyasında Litvanya izi: Savcılık soruşturma başlattı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, yayımlanan Epstein belgelerinin bazı Litvanyalı sanatçılar ve modellerle bağlantılar içerdiği bildirildi.

Belgelerde, Litvanya'dan yaklaşık 1300 kez, başkent Vilnius'tan 1100, Kaunas şehrinden ise yaklaşık 60 kez söz ediliyor.

Yazışmalar arasında, genç Litvanyalı kadınların fotoğraflarının Epstein'e gönderildiği ve bu fotoğraflara çeşitli yorumların eklendiği e-postalar da yer alıyor.

Genel Savcılık Ofisi, soruşturma başlatılması kararının ilk verilerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından alındığını belirterek, hukuki şüphe uyandıran koşulların kapsamlı şekilde incelenmesinin ancak bir ön soruşturma sırasında mümkün olduğunu vurguladı.

Değerli bilgilere sahip olanlar veya bu iddia edilen suçların olası mağdurlarına yetkililerle iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ziniu Radijas radyosuna yaptığı açıklamada, yetkilileri açıklanan bilgileri kapsamlı şekilde incelemeye ve gerekirse ABD'nin hukuki yardım mekanizmalarından yararlanma çağrısı yaptı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ise BNS'ye yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin konuyu ciddiyetle ele alacağına güvendiğini vurguladı.