Epstein’in servetine ne oldu? Vasiyeti tüm ayrıntıları ortaya koydu

ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayı sonunda yayımladığı milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları, ünlü cinsel saldırganın, ölümünden hemen önce hazırladığı vasiyet ve güven fonu belgesini de gün yüzüne çıkardı.

Buna göre Epstein, New York’taki hücresinde şüpheli bir biçimde ölmeden iki gün önce, servetinin nasıl paylaştırılacağını ayrıntılı şekilde kayıt altına aldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SEVGİLİSİNE BIRAKTI

Dosyalara göre Epstein, yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki mal varlığının büyük kısmını o dönem birlikte olduğu Karyna Shuliak’a devretti.

Bu kapsamda:

Shuliak’a 50 milyon dolarlık bir yıllık gelir fonu kurulması

Toplamda yaklaşık 100 milyon dolarlık pay verilmesi

33 karatlık elmas yüzüğün kendisine bırakılması

kararlaştırıldı.

Karyna Shuliak

AVUKAT VE MUHASEBECİ DE PAYINI ALDI

Vasiyette öne çıkan diğer isimler ise Epstein’in kişisel avukatı Darren Indyke ile muhasebecisi Richard Kahn oldu. Her iki isim de mirasın ortak yöneticisi (vasi) konumunda bulunuyor.

Belgeye göre, Indyke’ye 50 milyon dolar, Kahn’a ise 25 milyon dolar ödenmesi planlandı.

40'TAN FAZLA MİRASÇI VAR

Epstein, servetinden pay alacak yaklaşık diğer 40 kişinin adını da belgeye ekledi. Ancak yayımlanan dosyalarda bazı isimler sansürlendi.

Açıkça görülen isimler arasında kardeşi Mark Epstein ve 2021’de Epstein’le birlikte reşit olmayan kızlara yönelik istismardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell yer alıyor.

Belgeye göre, her iki ismin de 10’ar milyon dolar alması öngörülüyor.

Öte yandan, vasiyette doğrudan mağdurlara pay ayrılmamış olsa da miras yöneticileri tarafından daha sonra bir tazminat fonu oluşturuldu.

Bu kapsamda:

Mağdurlara toplam 121 milyon dolar ödeme yapıldı

Mal varlığından 49 milyon dolar uzlaşma bedeli olarak ayrıldı

Ancak vergiler, avukat ücretleri ve tazminatlar nedeniyle Epstein’in serveti son yıllarda ciddi oranda küçüldü.

Mark Epstein

SON TELEFON GÖRÜŞMESİ

Soruşturma dosyalarına göre, Epstein’in ölümünden önceki gece kiminle görüştüğü uzun süre netlik kazanmamıştı. Yeni belgelerde, son görüşmenin Karyna Shuliak ile yapıldığı ortaya çıktı.

Son yayımlanan belgelerde, Epstein’le birlikte görüntülenen çok sayıda ünlü isme de rastlandı. Bunlar arasında Bill Gates ve İngiliz kraliyet ailesi mensubu Prince Andrew da bulunuyor.

SERVETİNİ NASIL KAZANDI?

Epstein’in servetinin kaynağı uzun yıllardır tartışma konusu. Forbes dergisinin 2025’te yaptığı incelemeye göre, iki milyarder ismin Epstein’in gelirlerinde kilit rol oynadığı belirlendi.

Bu isimler; Victoria’s Secret’in eski CEO’su Les Wexner ve özel sermaye yatırımcısı Leon Black.

1999–2018 döneminde Epstein’in gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’i bu iki isimden geldi. Bu süreçte en az 490 milyon dolar ücret ve yatırım geliri elde etti.

Epstein ayrıca, 1996’da Virjin Adaları’na yerleşerek ciddi vergi avantajları sağladı. Burada kurduğu şirketler, ölümüne kadar başlıca gelir kaynağı oldu.

1998’de yaklaşık 8 milyon dolara satın aldığı Little Saint James Adası ise daha sonra kamuoyunda 'Epstein Adası' olarak anılmaya başladı.