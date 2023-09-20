Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Türkevi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
"ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" dedi.
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