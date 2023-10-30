Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Sınır kapısını açmaya hazırız
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için Ermenistan-Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı tek taraflı açmaya hazır olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Paşinyan, Erivan'ın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için Ermenistan-Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı tek taraflı açmaya hazır olduğunu söyledi.
"Türkiye ile anlaşmaların uygulanmasını ümit ediyorum. Bu, kara sınırının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılmasıyla ilgilidir. Ermenistan, Margara (Alican) sınır kapısının yenilenmesi konusunda pek çok çalışma yaptı ve sınırın açılması için şimdiden hazır" dedi.
AZERBAYCAN İLE BARIŞ ANTLAŞMASI
Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmasının, tarafların üzerinde mutabık kalınan ilkelere saygı göstermesi halinde mümkün olduğunu ifade etti.
Paşinyan, "Barış ve ilişkilerin çözümüne ilişkin anlaşmanın üç ana ilkesi üzerinde mutabakata varıldı ve taraflar üzerinde mutabakata varılan ilkelere bağlı kalırsa, anlaşmanın imzalanması gerçekçi hale gelir" dedi.
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