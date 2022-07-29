Eş-Şebab, Etiyopya'yı ikinci kez hedef aldı
Terör örgütü Eş-Şebab, bu ay ikinci kez Etiyopya sınırını hedef aldı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin Etiyopya sınırındaki bir kasabaya yeni saldırı düzenledi.
Yetkililer, Bakol bölgesine gerçekleştirilen saldırıyı doğruladı.
Eş-Şebab saldırıyı üstlenerek, 100'den fazla Etiyopyalı polisi öldürdüğünü ileri sürdü.
ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Stephen J. Townsend dün, örgütün durdurulmadan önce 150 kilometre kadar içeri girdiğini belirtmişti.
Etiyopya'nın Somali Eyaleti Başkanı Mustafa Ömer ise Eş-Şebab'ın yapılan geniş kapsamlı operasyonla tehdit unsuru olmaktan çıktığını açıklamıştı.
100 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Eş-Şebab, 21 Temmuz'da eşine az rastlanır şekilde Somali'nin Etiyopya sınırındaki bazı köylere saldırı düzenlemişti. Etiyopya güçleri, karşı operasyonla yaklaşık 100 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.
Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.
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