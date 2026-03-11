A101, ŞOK ve BİM 'şikayetçi değiliz' demişti! Tanju Özcan'ın avukatından açıklama geldi: 'Bu olay yeni başlamıyor...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçen hafta “irtikap” iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama kararına gerekçe olarak ise “3 harfli market” olarak bilinen A101, ŞOK ve BİM yetkililerinin Özcan’dan şikayetçi olmaları gösterildi.

Ancak bu 3 market de kurumsal açıklama yaparak Özcan’dan şikayetçi olmadıklarını açıkladı. Bu açıklamaların ardından “Tanju Özcan neden tutuklu?” sorusu soruldu.

TANJU ÖZCAN NEDEN TUTUKLU?

Özcan’ın avukatı bu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV’ye konuşan Avukat Uğur Poyraz şunları söyledi:

"Bu olay yeni başlamıyor. İçişleri Bakanlığı hazırladığı raporda 'Suç unsuru bulunmadığı için soruşturmaya gerek yoktur' diyor. Ancak Bakanlık daha sonra bir de irtikap incelemesi istiyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine market yetkililerini ifadeye çağırıyor. Bu şahısların hiçbiri 'Biz şikayetçiyiz' demiyor. Ancak toplantıda 'Seve seve vereceksiniz'le başlayan ve küfür içermeyen bir ifade kullanılıyor. 3 kişinin ifadesinde bu geçiyor. Savcı 'irtikap' suçu işlendiğini iddia ediyor ve Tanju Özcan tutuklanıyor."

Marketlerin şikayetçi değiliz açıklamasını hatırlatan Poyraz şöyle devam etti:

"Şirketler açıklama yaptı ve şikayetçiyiz dediler. Ancak savcılığa dilekçe vermeleri lazım. Biz hakim karşısında bu kişilerin getirilmesini istedik ancak hakim taleplerimizi kabul etmedi. Dava açılınca mahkemede söylersiniz dedi."