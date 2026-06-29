Escobar’ın öldürttüğü bakanın oğlu İçişleri Bakanı oluyor

Kolombiya’da ikinci tur seçimlerini az farkla kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, göreve başlamadan önce ilk kabine tercihini duyurdu.

De la Espriella, eski milletvekili Rodrigo Lara’nın yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapacağını açıkladı. Lara’nın, derin şekilde bölünmüş Kongre ile hükümet arasındaki ilişkileri yönetmesi bekleniyor.

Rodrigo Lara’nın babası Rodrigo Lara Bonilla, Kolombiya’da uyuşturucu kartellerine karşı mücadelenin sembol isimlerinden biriydi.

Lara Bonilla, 1984 yılında adalet bakanı olarak görev yaptığı sırada başkent Bogota’da öldürüldü. Suikastın, dönemin en büyük uyuşturucu baronlarından Pablo Escobar’ın talimatıyla gerçekleştirildiği biliniyor.

Babasının öldürüldüğü dönemde 8 yaşında olan Rodrigo Lara, saldırının ardından ailesiyle birlikte Avrupa’ya sürgüne gitmiş, yıllar sonra Kolombiya’ya dönmüştü.

“ÜLKESİNDEN VAZGEÇMEDİ”

De la Espriella, Lara’yı duyurduğu sosyal medya paylaşımında, “Şiddetin mağduru olmasına rağmen vatanı için çalışmaktan asla vazgeçmeyen kişi” ifadelerini kullandı.

Lara ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizi birleştiren temel konularda büyük bir anlaşma inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.

De la Espriella, seçim kampanyası boyunca suç örgütlerine karşı sert güvenlik politikaları uygulayacağını vadetmişti. Seçilmiş başkan, silahlı gruplara yönelik askeri operasyonları artırmayı ve “mega hapishaneler” inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.

Kolombiya’da son yıllarda silahlı gruplar, karteller ve eski gerilla yapılarının güç kazanması, seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri olmuştu.

De la Espriella’nın zaferi, mevcut Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun politikalarına yönelik bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Petro yönetimi, farklı silahlı gruplarla diyalog kurarak ülkede şiddeti azaltmayı hedefleyen “toplam barış” politikasını uygulamaya çalışmıştı. Ancak bu süreç, birçok bölgede silahlı yapıların güçlenmesi ve güvenlik krizinin derinleşmesi nedeniyle eleştirilmişti.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAZANDI

De la Espriella, seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini alan sağcı ve siyasi sistem dışından gelen bir aday olarak öne çıktı.

Milyoner bir avukat ve iş insanı olan De la Espriella, daha önce kamu görevinde bulunmamıştı. Buna rağmen ikinci turda ilerici aday Iván Cepeda’yı az farkla geride bırakarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Kolombiya, uzun yıllardır uyuşturucu kartelleri, silahlı gruplar, yolsuzluk, eşitsizlik ve güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor.