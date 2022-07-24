Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'ndan 'uzlaşmada kilit ülke Rusya' mesajı

Türkiye’nin eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, "Ne Türkiye’nin ne de Birleşmiş Milletler’in ‘anlaşmayı uygulatma’ kapasitesine sahip, ancak ikna yoluyla Moskova buna riayet etmeye zorlanabilir" dedi.

Mert Cengiz
24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00
Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'ndan 'uzlaşmada kilit ülke Rusya' mesajı
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İstanbul’da önceki gün imzalanan Ukrayna tahılının güvenli geçiş anlaşması sonrası Odessa’da yaşanan saldırı, akıllara anlaşmanın uygulanabilirliğini akıllara getirdi. Türkiye’nin eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı anlaşmayı Cumhuriyet’e değerlendirdi. 

Saldırı sonrası anlaşmanın uygulanması konusunda umutlu olan Akıncı, “Bu anlaşma, her tarafa fayda sağlar” dedi.

Anlaşmanın küresel piyasaları rahatlatacağını belirten Akıncı, “Ne Türkiye’nin ne de Birleşmiş Milletler’in ‘anlaşmayı uygulatma’ kapasitesine sahip, ancak ikna yoluyla Moskova buna riayet etmeye zorlanabilir” ifadelerini kullandı. “İstanbul’daki mutabakatı, Türkiye açısından olumlu” diyen Akıncı ayrıca, “Ukrayna’dan gelecek tahıl ürünlerinin fiyatları düşürebilir” diye konuştu.

‘GÖZDAĞI ANLAŞILIR’

Akıncı, saldırının Rusya tarafından yapıldığının doğrulandığı ancak Moskova’nın bunu reddettiği takdirde Rusya’nın gözdağı verme amacında olabileceğini kaydetti.

Akıncı, “Rusya yaptığı her hareketi hukuki sonuçlarından kaçınmak için kabul etmez ama karşı taraf gözdağını anlar. Rusya inkar ettiği bu hareketiyle anlaşmanın uygulanmasının kilidinin kendi elinde olduğunu göstermek amacını gütmüş olabilir” değerlendirmesinde bulundu.


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