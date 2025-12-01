Eski sevgilisi itiraf etti: Kayıp fenomenin cesedi valizde bulundu

Avusturya’da kaybolduktan günler sonra cesedi bir valizin içinde ormanlık alanda bulunan sosyal medya fenomeni Stefanie Pieperın ölümüyle ilgili soruşturmada, genç kadının eski erkek arkadaşı Patrick M. tutuklandı.

Pieper’in cansız bedeni, Slovenya’nın Majsperk kasabası yakınlarında, ormanlık bir bölgede bulundu.

Pieper’in kaybolmasının ardından devreye giren polis ekipleri, inceleme için gittikleri genç kadının evinde eski sevgilisi Patrick M.’i ve Pieper’in Golden Retriever cinsi köpeği Marlow’u buldu. Genç adam, “Stefanie’nin nerede olduğunu bilmiyorum, sadece köpeğine bakmak için anahtarı var” diyerek evden uzaklaştı.

Olayın ardından Avusturya’dan Slovenya’ya kaçan Patrick M., kısa süre sonra yakalanarak Avusturya’ya iade edildi. Polis, Pieper’in ortadan kaybolmasında eski sevgilinin kritik bir rol oynadığından şüphelendi.

SORGUDA ÇÖZÜLDÜ

31 yaşındaki güvenlik görevlisi, uzun süren sorguların ardından ifade değiştirdi. Polis kayıtlarına göre Patrick M., Pieper’i geçen hafta bir yılbaşı partisinin ardından evinin yakınlarında pusuya düşürüp sözlü tartışma sonrası öldürdüğünü kabul etti.

Olay günü apartmanda bulunan bazı tanıklar, Patrick M.’yi Pieper’in dairesi yakınlarında elinde büyük bir kumaş rulosu taşıırken gördüklerini söyledi. Soruşturmaya göre şüpheli, genç kadının cansız bedenini kırmızı Volkswagen Golf aracına koyarak Slovenya’ya götürdü.

Soruşturma ekipleri, sınır yakınlarında tamamen yanmış halde bulunan kırmızı Golf’ün Pieper’in eski sevgilisine ait olduğunu belirledi. Polis, şüphelinin delilleri yok etmeye çalıştığını düşünüyor.

“MERDİVENDE BİR SAPIK VAR”

Pieper’in kaybolduğu gece yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajda, “Merdivende bir sapık var” dediği ortaya çıktı. Genç kadın, apartmanda karanlık bir figürün dolaştığını yazmıştı.

Pieper için günlerce yürütülen arama çalışmalarında dronlar, iz sürme köpekleri ve çok sayıda polis ekibi görev aldı. Şüphelinin aile üyelerine ait çeşitli adresler de arandı. Genç kadının cep telefonu ise yaşadığı evin yakınındaki bir çalılıkta bulundu.

Pieper’in ortadan kaybolduğu ilk anlar, planlı bir fotoğraf çekimine gitmemesiyle fark edildi. Çekim için bekleyen fotoğrafçının endişelenmesi üzerine polise haber verildi ve soruşturma başlatıldı.