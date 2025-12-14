Eurovision birincisinden İsrail protestosu: Kupayı iade edecek

2024’te “The Code” adlı şarkıyla Eurovision birincisi olan, non-binary kimliğiyle tanınan İsviçreli sanatçı Nemo, İsrail’in yarışmaya katılmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Nemo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bu durumun Eurovision’un savunduğunu iddia ettiği değerlerle bağdaşmadığını ifade etti.

“Eurovision birlik, kapsayıcılık ve herkes için insan onurunu savunduğunu söylüyor. Bu değerler, bu yarışmayı benim için anlamlı kılan şeyler” diyen Nemo, İsrail’in katılımının sürmesinin bu ilkelerle açık bir çelişki yarattığını belirtti.

Nemo’nun açıklamaları, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) yönelik eleştirilerin son halkası oldu. İsrail’in Gazze’deki savaş sürerken yarışmada yer almasına izin verilmesi, uzun süredir tartışma konusu.

EBU’nun geçen hafta İsrail’in gelecek yılki Eurovision’a katılmasına onay vermesinin ardından beş ülke yarışmadan çekilme kararı aldı.

İzlanda’nın kamu yayıncısı RUV, çarşamba günü yaptığı açıklamayla yarışmaya katılmayacağını duyurdu. İzlanda böylece İspanya, Hollanda, İrlanda ve Slovenya’nın ardından çekilen ülkeler arasına katıldı.

“BU BİREYLERLE İLGİLİ DEĞİL”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü politikalarla ilgili “soykırım” tespitine atıf yapan Nemo, İsrail’in yarışmada yer almasının kabul edilemez olduğunu savundu.

“Bu mesele bireyler ya da sanatçılarla ilgili değil” diyen Nemo, yarışmanın “ağır suçlamalarla karşı karşıya olan bir devletin imajını yumuşatmak için tekrar tekrar kullanıldığını”, buna karşın EBU’nun Eurovision’u ısrarla “siyaset dışı” ilan ettiğini söyledi.

Nemo, birçok ülkenin yarışmadan çekilmesini “derin bir sorun olduğunun göstergesi” olarak nitelendirirken, Eurovision kupasını EBU’nun Cenevre’deki merkezine geri göndereceğini açıkladı.

EBU’ya doğrudan mesaj veren Nemo, şu ifadeleri kullandı:

“Savunduğunuzu söylediğiniz değerleri gerçekten yaşayın. Sahnedeki değerler, sahne dışında hayata geçirilmiyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız kalır. Sözlerinizle eylemlerinizin örtüştüğü anı bekliyorum. O zamana kadar bu kupa sizin.”