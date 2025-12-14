Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da eğlence mekanında silahlar patladı: 9 kişiye gözaltı

14.12.2025 16:58:00
DHA
Ankara Yenimahalle'de eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı. Ardından 3 kişi tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra bu kişiler ve beraberlerindeki 4 arkadaşı, yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti, tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 

