Filipinler'in yeni Devlet Başkanı Ferdinand Marcos oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Ferdinand Marcos kazandı.
Filipinler Seçim Komisyonu'nun (COMELEC) resmi olmayan verilerine göre, eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli oğlu, yüzde 58,92 ile seçimin galibi oldu.
Seçimde Marcos'un en büyük rakibi Leni Robredo'nun oy oranı, yüzde 28,11'de kaldı.
Marcos en yakın rakibi Robredo'nun oylarını ikiye katlayarak büyük farkla seçimin galibi oldu.
Seçimde diğer adaylardan eski boks yıldızı Manny Pacquiao yüzde 6,58, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yüzde 3,61 ve eski ulusal polis şefi Senatör Panfilo Lacson yüzde 1,7 oy aldı.
Marcos seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 6 aydır kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Bu kadar büyük bir çaba tek kişi ile sınırlı değil, çok farklı şekillerde çalışan, çok sayıda insanı kapsıyor" dedi.
Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den görevi devralacak.
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