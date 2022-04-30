Financial Times, Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini mercek altına aldı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:45

2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı davasının Türkiye’de kapanmasından sonra önceki gün Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti ile ilgili kapsamlı bir analizi İngiliz Financial Times gazetesi yayınladı.

Sözcü'nün aktardığına göre Financial Times’ın haberinde, “Erdoğan’ın Suudi Arabistan veliaht prensine sarılması, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili anlaşmazlığın sona ermeye yakın olduğunu işaret ediyor” başlığı kullanıldı. Erdoğan’ın ziyaretinin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde değişimin başlangıcı olduğuna da dikkat çekilirken, “Erdoğan’ın Veliaht Prens Selman’a sarılması iki adam arasında Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti üzerine başlayan ve yıllarca süren anlaşmazlığın sonuna gelindiğini işaret ediyor” denildi.

"SEMBOLİK"

Erdoğan ile Selman’ın bir araya gelmesinin çok sembolik bir anlamı olduğu belirtilirken, “Bu görüntü iki bölgesel gücün yıllar süren geriliminde önemli değişikliklere işaret ediyor. Her ne kadar Erdoğan hiçbir zaman açıkça Prens Selman’ı işaret etmese de onu ima etti. Erdoğan, Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin Suudi hükümetinin üst seviyelerinden verildiğini söyledi” hatırlatması yer aldı.

Erdoğan’ın iki günlük Suudi Arabistan ziyaretinin, Kaşıkçı cinayetinden sonra bir ilk olduğuna dikkat çekilirken, “Bu görüşme Ankara’nın aylarca Riyad’la ilişkileri iyileştirme çabası sonucu gerçekleşti. Bu hamle, gelecek yıl seçimlere gidecek ve ekonomiyle zor duruma düşen Erdoğan’ın daha geniş ölçekli çabası” yorumu yapıldı. Makalede, Türkiye’nin bir dönem bölgesel düşman olduğu Suudi Arabistan’da yabancı yatırım aradığı da belirtildi.

"BASKI YARATABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Makalede, Türkiye’nin son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ermenistan ve İsrail gibi eski bölgesel rakipleriyle iyi ilişkiler kurmaya başladığı da belirtilirken, “Suudi Arabistan, geçen yıl başlayan dış siyasetteki önemli değişimler arasında Erdoğan’ın düzeltmesi en zoru olduğunu kanıtladı” denildi. Makalede, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesinin Riyad’ın en önemli taleplerinden biri olduğu hatırlatılırken, “Türk yetkililer petrol zengini krallıkla ilişkileri iyileştirmenin ekonomiyi canlandırmasını umut ediyor” ifadesine yer verildi.

Financial Times’ta yayımlanan makalede, “Erdoğan artan küresel enerji fiyatları ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle yükselen emtia fiyatlarına karşı yabancı sermayenin gelmesine çok ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar, artan enflasyon ve ihracat faturasının gelecek aylarda Türk Lirası’nın üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini söylüyor” denildi.