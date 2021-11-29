Financial Times'tan Türkiye için 'hiperenflasyon' uyarısı: 'Erdoğan reddederse'
İngiliz gazetesi Financial Times, Türk Lirası'ndaki değer kaybını gündemine taşıdı. FT analizinde, "Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?" sorusunu sordu.
Türkiye’de son dönemde yaşanan finansal piyasalardaki sarsıntı dış basının gündeminde yer almayı sürdürüyor. Financial Times son gelişmeleri, "Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?" başlıklı yazısıyla analiz etti. “Dünya artan enflasyonu dert edinirken, Türkiye ihtiyatı elden bıraktı” yorumuna yer verildi.
Analizde Reuters'ın anketi hatırlatılarak, "Yıllık enflasyonun yüzde 20 barajını aşması ve yüzde 20,7'ye ulaşması bekleniyor. Bu, ülkenin döviz kriziyle sarsıldığı Kasım 2018'den bu yana en yüksek oranı ifade ediyor" ifadeleri kullanıldı.
FT analistlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz oranlarından vazgeçmeyi reddetmesi halinde Türkiye'nin hiperenflasyona doğru ilerleyebileceği konusundaki uyarısına da yer verdi.
Analizde, "Ülke, TL eridikçe daha pahalı hale gelen ithalata ve diğer emtialara büyük ölçüde bağımlı" ifadeleri yer aldı.
FT ayrıca, Fransız bankası Societe Generale analisti Phoenix Kalen'in, “Manşet TÜFE'nin önümüzdeki birkaç ay içinde [yıldan yıla] yüzde 30'a yakın olması muhtemeldir. Yakın vadede yüzde 27'ye ulaşan manşet TÜFE iyimser bir senaryo olur" öngörüsüne de yer verdi.
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