Finlandiya: AB ve BM'nin terör listelerini esas alacağız

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:41

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve müzakerelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Türkiye ile devam eden müzakerelerde resmi düzeyde ilerleme kaydedildiğini, ancak zor ve çetin konuların hala konuşulduğunu söyledi.

Haavisto, Madrid'deki müzakerelere değinerek, "Mutabakata varılacak konular o kadar zor görünüyordu ki, üzerinde anlaşmak zordu. İlk birkaç saat boyunca pozisyon alamamaktan başka bir şey olmadı" dedi.

Haavisto ayrıca, müzakerelerde tıkanıklığın bir kahve molasından sonra açıldığını belirtti.

'FİNLANDİYA, AB VE BM TERÖR LİSTELERİNİ ESAS ALIYOR'

Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in ulusal yasalarında yapılacak değişiklikleri kabul edilmeyeceği konusunda net kırmızı çizgilere sahip olduğunu söyledi.

Haavisto, müzakerelerde en zorlu konunun terör gruplarının yorumlanması olduğunu belirterek, Finlandiya'nın AB ve BM terör listelerini esas alacağını ifade etti.

Haavisto, konuşamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu tartışmalarda oldukça tıkandık. Türkiye'nin, Suriye'de bazı örgütleri içeren kendi terör listeleri var. Türkiye bunu bize ilettiğinde tamamen farklı bir yaklaşım sergiledik. Örneğin bahsettikleri yapılara ve gruplara (YPG/PYD/SDG) maddi destek sağlamadığımızı söyledik. Suriye'nin kuzeyine insani yardım konusunda bunların kendileri için bir sorun olmadığını, ancak askeri veya mali desteğin Türkiye'yi tehdit ettiğini söylediler."

'ERDOĞAN DENEYİMLİ BİR MÜZAKERECİ'

Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "deneyimli bir müzakereci olduğunu ve hiçbir şey için acelesi olmadığını" söyledi.

Haavisto, İsveç ile beraber en hızlı şekilde NATO'ya katılmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.