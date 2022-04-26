Finlandiya ve İsveç, Mayıs'ta NATO'ya katılabilir

26 Nisan 2022 Salı, 12:04

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma tartışmaları sürerken iki ülkede de yeni gelişmelerin yaşandığı bildirildi. Konuya hakim kaynaklar, iki ülkenin de NATO'ya yakın olduğunu ifade ediyor.

Finlandiya'daki Iltalehti ve İsveç'teki Expressen gazetelerinin konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları habere göre, Finlandiya ve İsveç'in Mayıs ayında NATO'ya katılma isteklerini birlikte dile getirecekleri öne sürüldü.

Iltalehti'ye göre, Finlandiya ve İsveç liderleri 16 Mayıs haftasında bir araya gelmeyi ve ardından NATO'ya katılmak için başvurma hedeflerini kamuoyuna açıklamayı planlıyorlar.

'ABD VE İNGİLTERE'DEN GÜÇLÜ SİYASİ DESTEK'

İsveç merkezli Aftonbladet gazetesi, İsveç hükümetine yakın kaynaklara atıfta bulunarak, ABD ve İngiltere'nin, İsveç'e NATO'ya başvuru sürecinde İsveç'te askeri varlığını artırma, kapsamlı askeri tatbikatlar ve NATO ülkelerinden 'güçlü siyasi destek' sözü verdiklerini bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Expressen ve Aftonbladet'in haberleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin iki hafta önce İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson'u ziyareti sırasında Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurup başvurmama kararını haftalar içinde vermesini beklediğini söylemişti.