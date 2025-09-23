Firavunun 3 bin yıllık altın bileziği çalındı

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Mısır Müzesi, 9 Eylül’de 3 bin yıllık bir altın bileziğin çalınmasıyla sarsıldı. Lapis lazuli taşlı bileziğin, Antik Mısır firavunlarından Amenemope’ye ait olduğu açıklandı.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre bilezik, müze personelinin İtalya’ya gönderilecek bir sergi için hazırlık yaptığı sırada restorasyon laboratuvarından çalındı.

Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fathy, olayın televizyona yaptığı açıklamada “görevlilerin ihmalinden” kaynaklandığını söyledi.

Yetkililer, bileziğin bir dizi kaçakçı aracılığıyla el değiştirdikten sonra eritildiğini bildirdi. Müzenin 21. Hanedan’a ait Tanis Kraliyet Nekropolü koleksiyonu içinde yer alan eser, 2021’de Paris Louvre Müzesi işbirliğiyle restore edilmişti.

Bakanlık, bileziğin bulunduğu laboratuvarda güvenlik kamerası olmadığını kabul etti. Ancak daha sonra yayımlanan görüntülerde bir kuyumcunun bileziği tartıp şüphelilerden birine ödeme yaptığı görüldü.

GÖZALTILAR VE İTİRAF

Dört kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında, bileziği tanıdığına veren müze restorasyon uzmanı da bulunuyor.

AP’nin aktardığına göre bilezik, önce Kahire’deki bir gümüşçüye 3 bin 800 dolara satıldı, ardından 4 bin dolara başka bir dükkâna devredilip eritildi. Bakanlık, şüphelilerin suçlarını itiraf ettiğini ve elde edilen paraya el konulduğunu açıkladı.

Mahkeme, restorasyon uzmanı ile suç ortağının 15 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti. Diğer iki şüpheli ise kişi başı 207 dolar kefaletle serbest bırakılabilecek.

Mısırlı arkeolog Monica Hanna, eserlerin yurtdışına gönderildiği sergilerin “daha sıkı denetim sağlanana kadar” askıya alınmasını istedi.

İnsan hakları avukatı Malek Adly ise hırsızlığın “bir alarm zili” olduğunu vurguladı ve sergi salonları ile depolarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi.