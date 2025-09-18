Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron 'erkek olmadığını' mahkemede kanıtlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, First Lady’nin erkek olarak doğduğunu öne süren iddialara karşı açtıkları davada, mahkemeye fotoğraflı kanıt sunmaya hazırlanıyor.

Macron çiftinin avukatı Tom Clare, BBC’nin Fame Under Fire adlı podcast’ine yaptığı açıklamada, müvekkillerinin iddiaların asılsız olduğunu ispatlamakta kararlı olduklarını belirtti. Clare, “bilimsel nitelikte uzman tanıklığı” ve fotoğrafların mahkemeye sunulacağını vurguladı. Söz konusu fotoğrafların, Brigitte Macron’un hamilelik ve çocuklarını büyütme dönemlerine ait olduğu ifade edildi.

Avukat Clare, “Kendinizi bu tür delilleri ortaya koymak zorunda hissetmeniz inanılmaz derecede üzücü” diyerek, bunun 72 yaşındaki First Lady için zorlu bir süreç olacağını ancak Macron çiftinin “kayıtları düzeltmek için gerekeni yapmaya istekli” olduğunu söyledi.

DAVANIN HEDEFİNDE CANDACE OWENS VAR

Macron çifti, temmuz ayında ABD’li sağcı sosyal medya fenomeni Candace Owens’a iftira davası açmıştı. Owens, Brigitte Macron’un erkek olarak doğduğunu ileri süren teorileri yaymakla suçlanıyor. Çiftin iddiasına göre Owens, “küresel aşağılama ve zorbalık kampanyasını körükleyen tuhaf, iftira niteliğinde ve abartılı kurgular” yayıyor.

Milyonlarca takipçisi bulunan Owens, Mart 2024’te sosyal medyada yaptığı açıklamada, Brigitte Macron’un aslında ağabeyi Jean-Michel Trogneux olarak dünyaya geldiğini iddia etmiş ve bu teoriyi desteklemek için “mesleki itibarını ortaya koyduğunu” söylemişti.

Komplo teorisi, Brigitte Macron’un üç çocuğunu doğurmadığını ve 2020’de öldüğü öne sürülen emekli bankacı olan ilk eşinin aslında hiç var olmadığını da içeriyor. Bu iddialar, 2021’de aşırı sağcı blog yazarı Natacha Rey ve medyum Amandine Roy’un hazırladığı bir YouTube programında gündeme gelerek yayılmıştı.

DAHA ÖNCE DE İFTİRA DAVASI AÇILMIŞTI

Macron ailesi, Rey ve Roy’a karşı 2024 yılında açtıkları iftira davasını kazanmış, ancak karar bu yıl ifade özgürlüğü gerekçesiyle temyizde bozulmuştu. Aile, bu karara itiraz ederek süreci sürdürme kararı aldı.