Fransa’da hayat durdu! Yüzlerce gözaltı var

Fransa genelinde Çarşamba günü yaklaşık 200 bin kişi sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı, gösterileri kontrol altına almak için 80 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırdı. Paris’te polis sık sık biber gazı kullandı ve yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde ise gözaltı sayısı 300’e yaklaştı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Mayıs ayında sağ gruplar arasında sosyal medyada başlayan hareket, kısa sürede sol ve aşırı sol gruplar tarafından da sahiplenildi. Gösteriler, 2018-2019’daki 'Sarı Yelekliler' isyanına benzetiliyor. Ancak uzmanlara göre bu kez eylemlerin merkezinde gençler bulunuyor.

Jean Jaurès Vakfı’ndan sosyolog Antoine Bristielle, “Sarı Yelekliler daha çok geçim sıkıntısı çeken işçiler ve emeklilerden oluşuyordu. Bugün ise gençler ön planda ve daha fazla sosyal adalet ile daha az eşitsizlik talebiyle hareket ediyor” dedi.

Fransa, AB’nin yüzde 3 sınırının neredeyse iki katına ulaşan bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. Ülkenin kamu borcu GSYİH’nın yüzde 114’üne eşit. Önceki hükümetin açıkladığı 44 milyar euroluk kesinti planı, öfkeyi daha da artırdı.

Pankartta giyotin ve 'Zenginleri Vergilendir' yazısı dikkat çekiyor

"ZENGİN ELİTLERİN CUMHURİYETİ"

Reuters'a konuşan, Paris toplu taşıma kurumu RATP’den CGT sendikası temsilcisi Fred, “Sorun bakanlar değil, Macron’un ta kendisi. Gitmesi gerekiyor” dedi.

Gösterilerde öğrenciler ve gençler ön saftaydı. Sorbonne öğrencisi 17 yaşındaki Emma Meguerditchian, “Artık buna katlanamayız, farklı bir hükümet istiyoruz” derken, 21 yaşındaki Alice Morin ise “Yaşlı kuşak bize berbat bir dünya bıraktı. Daha adil bir gelecek için savaşmak bize düşüyor” ifadelerini kullandı.

Gençler Paris’te Gare du Nord tren istasyonu önünde 'Zengin elitlerin Cumhuriyeti' yazılı pankartlar açtı.

YENİ BAŞBAKANA KARŞI 'GENSORU' HAZIRLIĞI

Protestolar, Cumhurbaşkanı Macron’un atadığı yeni başbakan Sébastien Lecornu’nun göreve başladığı gün gerçekleşti. Önceki başbakan François Bayrou, parlamento tarafından sert bütçe kesintisi planları nedeniyle görevden düşürülmüştü.

Eski savunma bakanı olan Lecornu, görevi devraldıktan sonra “Geçmişle derin bir kopuş” sözü verdi ve önümüzdeki günlerde halka hitap edeceğini açıkladı.

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Lecornu hakkında gensoru önergesi vereceğini duyurdu. Henüz diğer partilerden destek bulamasa da bu girişim, yeni hükümetin kırılganlığını gözler önüne serdi.

ÇATIŞMALAR VE YANGINLAR

Nantes ’te otoyollar lastiklerle kapatıldı, polis biber gazıyla müdahale etti.

’te otoyollar lastiklerle kapatıldı, polis biber gazıyla müdahale etti. Rennes ’te bir otobüs ateşe verildi.

’te bir otobüs ateşe verildi. Montpellier ’de kavşaklar barikatlarla kapatıldı, polis müdahale etti.

’de kavşaklar barikatlarla kapatıldı, polis müdahale etti. Paris ’te lise önlerini kapatan gençlerle polis karşı karşıya geldi, şehir merkezinde barikatlar ateşe verildi.

’te lise önlerini kapatan gençlerle polis karşı karşıya geldi, şehir merkezinde barikatlar ateşe verildi. Châtelet – Les Halles bölgesinde çıkan olaylarda Wafu Bar isimli restoran ateşe verildi; alevler televizyonlara yansırken bir kişi yan binanın iskelesinden inerek kurtuldu.

EYLEMLERİN BOYUTU

İçişleri Bakanlığı, öğleden sonra Paris’te 183, ülke genelinde ise 300’e yakın gözaltı yapıldığını açıkladı. Barikatlar ve yol kapatma eylemleri Marsilya’dan Lille’e, Nantes ve Rennes’den Lyon ve Grenoble’a kadar yayıldı.

Fransız basınına göre, eylemlerin ikinci gününde Paris metrosunda aksaklıklar yaşandı, çok sayıda okul kapatıldı, yollar ve tren istasyonları işgal edildi.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, eylemlerin 'önemli bir mobilizasyon' olduğunu kabul etti ancak “Ülkeyi felç etmek isteyenler amacına ulaşamadı” iddiasında bulundu. Bu sözler, iç kamuoyuna verilmiş bir 'her şey yolunda' mesajı olarak yorumlandı.

Eylemlerin önümüzdeki günlerde şiddetlenerek artması bekleniyor.