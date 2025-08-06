Fransa öfkeye boğuldu: 'Meçhul Asker Anıtı’ndaki alevle sigarasını yaktı

Paris’te bir adam, Zafer Takı’nın (Arc de Triomphe) altında bulunan ve Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Fransız askerleri anısına sürekli yanan Meçhul Asker Anıtı’ndaki alevi kullanarak sigarasını yaktı.

Olay anı, çevredeki turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde adamın çitin üzerinden atlayarak alana girdiği, eğilip sigarasını yaktığı ve çevresindeki şaşkın bakışlar eşliğinde uzaklaştığı görülüyor.

Quelle honte !



Un homme a osé allumer sa cigarette avec la flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.



Un geste d’une indécence inouïe.



Cette flamme ne symbolise pas seulement un souvenir : elle incarne le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. La… pic.twitter.com/QnDWIqlIPN — Levavasseur Katiana (@LevavasseurK) August 5, 2025

“AŞAĞILIK VE UTANÇ VERİCİ”

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili sert ifadeler kullandı.

Retailleau, “Bu kişi, Fransa için can verenlerin anısına saygısızlık etmiştir. Bu aşağılık ve utanç verici eylem nedeniyle gözaltına alındı ve suçunu kabul etti” dedi.

Bakan, Paris Emniyet Müdürü’nün Ceza Usul Yasası’nın 40. maddesi uyarınca adli işlem başlattığını ve kişinin yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fransa’da geniş yankı uyandıran olay, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, “Meçhul Asker Anıtı’na yapılan bu hakaret cezasız kalmamalı” yorumlarında bulundu.

Birçok kişi, ülkenin en kutsal sembollerinden birine yönelik bu eylemin sadece bir “saygısızlık” değil, aynı zamanda “toplumsal hafızaya hakaret” olduğunu savundu.

MEÇHUL ASKER ANITI

Meçhul Asker Anıtı, 1921 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda kimliği belirlenemeyen Fransız askerlerinin anısına inşa edildi.

Anıtın altında yanan alev, Fransa’nın ulusal belleğinde derin bir yer tutuyor.

Her yıl binlerce kişi anıtı ziyaret ediyor; devlet törenleri burada düzenleniyor.