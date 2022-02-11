Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, iç mekanlarda maske zorunluluğuna ilişkin açıklama yaptı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, cuma günü yaptığı açıklamada 28 Şubat tarihi itibariyle ülkedeki Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceğini duyurdu. Yeni kararlar, Covid-19 enfeksiyon oranlarının azalmasıyla birlikte Sağlık Konseyi'nin tavsiyesi doğrultusunda alındı.
Bu doğrultuda, yurttaşların Covid-19 aşı kartı gösterilerek girilen iç mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor ve Covid-19'a yakalananlarla temaslı olanlar için istenen 3 test yaptırma zorunluluğu 1 teste düşüyor. Açıklamada, ayrıca toplu taşıma ve Covid-19 aşı kartına tabi olmayan iç mekanlarda maske zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.
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