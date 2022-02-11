Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

11 Şubat 2022 Cuma, 14:32

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, cuma günü yaptığı açıklamada 28 Şubat tarihi itibariyle ülkedeki Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceğini duyurdu. Yeni kararlar, Covid-19 enfeksiyon oranlarının azalmasıyla birlikte Sağlık Konseyi'nin tavsiyesi doğrultusunda alındı.

Bu doğrultuda, yurttaşların Covid-19 aşı kartı gösterilerek girilen iç mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor ve Covid-19'a yakalananlarla temaslı olanlar için istenen 3 test yaptırma zorunluluğu 1 teste düşüyor. Açıklamada, ayrıca toplu taşıma ve Covid-19 aşı kartına tabi olmayan iç mekanlarda maske zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.