Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour saldırı
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı.
Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.
Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.
A man crushes an egg on the head of French far-right presidential candidate Eric #Zemmour as he arrives in Moissac.— NoComment (@nocomment) March 12, 2022
Around 20 opponents were facing 70-80 supporters who were waiting for the candidate. pic.twitter.com/YNm45XFTcM
SALDIRININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var. dedi.
Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.
Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.
Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.
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