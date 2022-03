Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour saldırı

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.

Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.

A man crushes an egg on the head of French far-right presidential candidate Eric #Zemmour as he arrives in Moissac.



Around 20 opponents were facing 70-80 supporters who were waiting for the candidate. pic.twitter.com/YNm45XFTcM