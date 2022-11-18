Fransa'da elektrik tüketimini azaltma hazırlığı

18 Kasım 2022 Cuma, 23:17

Fransa'da Elektrik İletim Şebekesinin (RTE), Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.

Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, RTE, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.

56 NÜKLEER REAKTÖRDEN 24'Ü KAPALI

Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu aktarıldı.