Fransa'da elektrik tüketimini azaltma hazırlığı
Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesi'nin, vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları için çağrı yapabileceği belirtildi.
Fransa'da Elektrik İletim Şebekesinin (RTE), Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabileceği belirtildi.
Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, RTE, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.
56 NÜKLEER REAKTÖRDEN 24'Ü KAPALI
Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği kaydedildi.
Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu aktarıldı.
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