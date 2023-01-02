Fransa'da 'haraketli' yılbaşı: 500 kişi gözaltında
Yılbaşı gecesinde Fransa'da yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirten İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 90 bin polis ve jandarmanın görev yaptığını aktardı.
Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Mayotte Adası'nda basına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yeni yıl akşamı ve gecesinin genel anlamda sakin geçtiğini ve Fransa genelinde ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi.
Darmanin, yılbaşı gecesinde bir önceki yıla göre yakılan araç sayısında yüzde 20 azalma gözlemlediklerini ifade etti. Yeni yılda yakılan araç sayısı 690 oldu.
YÜZDE 11'LİK BİR ARTIŞ
Yılbaşı gecesinde yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Darmanin, bunun yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğini belirtti.
Darmanin, gece havai fişek gösterisi düzenlenen başkent Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de 1 milyondan fazla kişi bulunduğunu, bu sayının daha geniş bir alanda 2 milyona çıktığını belirtti.
Yeni yıl gecesi 90 bin polis ve jandarma görev yaptı.
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