Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağı onadı

Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağını onadı

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:58
Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağı onadı
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Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu’nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı.

Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu’na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.

FIFA, 2014’te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.


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