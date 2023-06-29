Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağı onadı
Fransa’da mahkeme, futbol federasyonunun başörtü yasağını onadı
Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Fransa Futbol Federasyonu’nun kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takma yasağını onadı.
Fransa’da en yüksek idari mahkeme, Müslüman kadın futbolcuların Fransa Futbol Federasyonu’na (FFF) açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, FFF tarafından maçlarda futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik getirilen yasağın “uygun ve orantılı” olduğuna karar verdi.
Mahkemeden yapılan açıklamada, spor federasyonlarının müsabakalarda sporculara kıyafet konusunda tarafsızlık zorunluluğu getirilebileceği ve buna yetkisi olduğu ifade edildi.
FIFA, 2014’te futbolcuların başörtüsü takmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.
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