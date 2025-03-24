Fransa'dan İmamoğlu tepkisi: Demokrasiye yönelik ciddi bir saldırı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:38

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını demokrasiye yönelik "ciddi bir saldırı" olarak yorumladı.

Fransa'nın bu konuda duyduğu "derin endişeyi" yinelediği ifade edilen açıklamada, "Muhalefetin seçilmiş üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi ile gösteri ve ifade özgürlüğü hukukun üstünlüğünün temel taşlarıdır" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne katılım adayı bir ülke olarak Türkiye bu alanda özgürce taahhütlerde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

#Turquie | L’incarcération du maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu ainsi que de nombreuses autres personnalités constituent des atteintes graves à la démocratie.



La France réitère sa profonde préoccupation à cet égard.



?? https://t.co/EsK9ELgmCh pic.twitter.com/7roLAStYOW — France Diplomatie ???????? (@francediplo) March 23, 2025

Bu taahhütlere saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Confavreux, "Bu taahhütlere saygı, ilişkilerimizde ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde merkezi bir unsurdur" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamayı kendi hesabından retweet etti.

Fransız politikacı ve İlericiler Hareketi'nden François Béchieau da "Erdoğan'ın, Türkiye'deki otokratik yönetimine hayır! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tam destek! Serbest bırakılmasını talep ediyoruz!" dedi.