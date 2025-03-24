Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'den ilk mesaj: 'Milletimize emanetiz!'

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu avukat Hüseyin Ersöz ile görüştü. Tutuklu bulunan İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri'den ilk mesaj: 'Milletimize emanetiz!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:35

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı.

Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşen İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi. 

Sözcü'nün haberine göre avukat Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı.

Ersöz, "4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Hüseyin Ersöz

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