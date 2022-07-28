Fransa'dan terörle mücadele için 'Benin'e askeri ekipman' sözü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terörle mücadele çabalarını desteklemek için Benin'e askeri teçhizat sağlama sözü verdi.
Afrika ziyareti kapsamında Kamerun'un ardından Benin'e giden Macron, mevkidaşı Patrice Talon ile bir araya geldi.
Benin Cumhurbaşkanı Talon, askeri teçhizat ve malzemelerin eksikliğine işaret ederek, "Bu ekipmanı almak için maddi imkanlarımız var ancak dünyadaki gerilimlerle birlikte sorunlu hale geliyor. Gerekeni yapmak için bir taahhütte bulundunuz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Benin makamlarının taleplerine yanıt vererek, terörle mücadelede her zaman Benin ve yetkililerinin yanında olacağını belirtti.
Macron, askeri ekipmanların kısa vadede Fransa üzerinden teslim edileceğine dair söz verdi.
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