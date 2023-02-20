Fransız askerleri, Burkina Faso'yu terk etii

Burkina Faso'da konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 08:06
Fransız askerleri, Burkina Faso'yu terk etii
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Burkina Faso ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabre Operasyonu'nda görev yapan Fransız askerlerin tamamı ülkeyi terk etti.

Fransız askerlerinin konuşlandırıldığı başkent Vagadugu yakınlarındaki Kamboinsin askeri üssü de boşaltıldı.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de başa geçen askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıklamış, Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanımıştı.

Vagadugu'da konuşlu Sabre Operasyonu, Fransa Özel Harekat Komutanlığına bağlı 400 askerden oluşuyordu.

Adını Fransızcada "süvari kılıcı" anlamına gelen Sabre kelimesinden alan operasyon, Fransız toprakları dışındaki en uzun süreli ve en önemli özel harekat operasyonu olarak değerlendiriliyordu.

Moritanya'daki Fransa Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı ve bir dizi rehin alma olayının akabinde 2009'da başlatılan operasyon, önce Moritanya'da, ardından Nijer'de sahaya indi.

Operasyon, 2010'da Vagadugu'daki Kamboinsin askeri üssüne kalıcı şekilde konuşlandırılmıştı.


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