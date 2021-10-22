FSB, terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), el yapımı patlayıcıyla bir ulaşım altyapısında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütü IŞİD militanını Stavropol’da yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 11:17
FSB, terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı
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FSB’nin açıklamasında, “Bir IŞİD üyesinin, Stavropol bölgesindeki bir ulaşım altyapısında el yapımı patlayıcı düzeneği ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadeleri kullandı.

Yakalanan terör örgütü IŞİD militanının evinde bomba yapımında kullanılacak patlayıcılar ve zarar verici başka maddeler ele geçirildi.

Sputnik'in haberine göre, FSB iki yıldır Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.


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