FSB, terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), el yapımı patlayıcıyla bir ulaşım altyapısında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütü IŞİD militanını Stavropol’da yakaladı.
FSB’nin açıklamasında, “Bir IŞİD üyesinin, Stavropol bölgesindeki bir ulaşım altyapısında el yapımı patlayıcı düzeneği ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadeleri kullandı.
Yakalanan terör örgütü IŞİD militanının evinde bomba yapımında kullanılacak patlayıcılar ve zarar verici başka maddeler ele geçirildi.
Sputnik'in haberine göre, FSB iki yıldır Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- 40 yıllık Bayraktar oldu mu damadın babası