Fuceyre Limanı’nda alarm: İHA saldırısı sonrası yangın

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir petrol merkezinin bulunduğu Fuceyre Limanı yakınlarında insansız hava aracı saldırısı sonrası yangın çıktı. Olayın ardından bölgeden yükselen yoğun duman dikkat çekti.

Fuceyre Medya Ofisi, yangının hava savunması tarafından düşürülen bir drone’a ait parçaların düşmesi sonucu çıktığını açıkladı. Yetkililer olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Reuters ve Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı haberlerde, drone olayı ve çıkan yangın nedeniyle emirlikteki bazı petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öne sürüldü. Ancak Fuceyre Medya Ofisi’nin açıklamasında petrol sevkiyatının aksadığına dair bir bilgi yer almadı.

Hürmüz Boğazı’na yakın konumda bulunan Fuceyre Limanı, her gün yüz binlerce varil petrol sevkiyatının gerçekleştirildiği kritik enerji merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Olay, ABD’nin İran’ın petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası’na düzenlediği saldırıdan saatler sonra yaşandı.

İranlı yetkililer saldırının ardından misilleme olarak BAE’deki liman ve iskelelerin hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.