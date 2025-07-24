Galata Kulesi büyüklüğünde bir asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "2025 OW" adı verilen gök cisminin, 28 Temmuz Pazartesi günü Dünya’ya yaklaşık 632 bin kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı. Bilim insanlarına göre bu mesafe, görece yakın ve teorik düzeyde bir risk oluşturuyor.

BEŞ ASTEROİTTEN EN BÜYÜĞÜ

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, bu asteroit, önümüzdeki hafta NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından gözlemlenecek beş gök cisminden en büyüğü.

Aynı hafta içinde boyutları 30 ila 60 metre arasında değişen iki asteroit daha Dünya’nın yaklaşık 1 milyon mil uzağından geçecek. Ayrıca daha küçük bir asteroidin de hafta sonuna doğru gezegenimizin yakınından geçmesi bekleniyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK Mİ?

Bilim insanları, 2025 OW’nin yaklaşık 64 metre uzunluğunda olduğunu belirtiyor. Asteroit bu yönüyle, İstanbul'un meşhur simgelerinden olan 67 metre uzunluğundaki Galata Kulesi'ni akıllara getiriyor.

Geçiş mesafesi, Dünya’nın doğal uydusu olan Ay’ın yörüngesinden bile daha dışta yer alıyor: Ay, Dünya’nın çevresinde 239 bin mil uzaklıkta dönerken, 2025 OW 393 bin mil uzaklıktan geçecek.

"KÜÇÜK BİR TEHLİKE MEVCUT"

NASA’dan yapılan açıklamada, asteroidin şu an için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ancak bu boyuttaki gök cisimlerinin, yoğun nüfuslu bölgelerde atmosfere girmesi hâlinde, pencereleri kırabilecek veya küçük yapısal hasarlara yol açabilecek potansiyelde olduğu vurgulandı.

Dünyada bilinen en büyük tek parça göktaşı, Hoba Göktaşı

Bilimsel sınıflandırmaya göre, 2025 OW, küçük ile orta büyüklükte bir asteroit sayılıyor. Bu tür asteroitler genellikle atmosfere giriş sırasında yoğun sürtünme ve basınç nedeniyle parçalanarak yüzeye ulaşamadan yok oluyor.

SATTE 76 BİN KM HIZLA İLERLİYOR

2025 OW, saatte yaklaşık 76 bin km hızla ilerliyor. Bu, Dünya’ya yakın asteroitler için ortalama bir hız sayılıyor.

Dünya'nın ekvatoral çevresinin 40 bin 075 km olduğu hesaba katılırsa. Asteroidin bu hızla dünyanın çevresini yaklaşık yarım saatte kat edebileceği söyleniyor.

DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE KAPIDA MI?

Öte yandan, bilim insanları gözlerini 2029 yılında Dünya’ya çok daha yakın geçecek olan Apophis (99942) adlı dev asteroide çevirmiş durumda.

Bu gök cismi, 335 metre uzunluğunda (yaklaşık olarak Eyfel Kulesi boyutlarında) ve saatte 100 bin kilometreden fazla bir hızla hareket ediyor.

13 Nisan 2029 tarihinde Dünya’nın sadece 30 bin km uzağından geçmesi bekleniyor.

Bu durumda, çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor.

NASA: ŞİMDİLİK ÇARPMA RİSKİ YOK

NASA’nın Dünya’ya Yakın Cisimler Çalışma Merkezi (CNEOS), Jet İtki Laboratuvarı bünyesinde yer alan teleskoplar ve radar sistemleriyle bu tür gök cisimlerini sürekli izliyor.

Goldstone Gezegen Radarı gibi sistemlerle asteroidin konumu, hızı ve parlaklığı ölçülerek yörüngesi ve boyutu hassas şekilde hesaplanıyor.

NASA, 2025 OW’nin Dünya ile çarpışma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve mevcut verilerin oldukça güvenilir olduğunu belirtiyor.

Goldstone Radarı

'MANYETİK FIRTINA' UYARISI

Öte yandan, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Dünya’nın 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde (dün ve bugün) zayıf düzeyde manyetik fırtınalardan etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Enstitüye bağlı Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, Güneş’te gözlemlenen bir taç (korona) deliği nedeniyle söz konusu tarihlerde jeomanyetik fırtına olasılığı bulunduğu belirtildi.

Enstitünün Telegram kanalında yayımlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

Bugün itibarıyla zayıf düzeyde manyetik fırtınaya yol açabilecek, görece uzun süreli jeomanyetik bozulmalar yaşanması ihtimali var.

Bilim insanlarına göre bu fırtınaların nedeni, şu sıralarda Güneş ile Dünya arasındaki doğrultuda konumlanmış orta büyüklükte bir koronal delik.

Güneş’teki patlama ve parlamalar sonucu oluşan bu tür fırtınalar, yalnızca enerji sistemlerini değil, aynı zamanda kuşlar ve hayvanların göç yollarını da etkileyebiliyor.

Daha güçlü manyetik fırtınalar ise iletişim ve navigasyon sistemlerinde ciddi bozulmalara yol açabiliyor.