Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı:

DailyMail’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hunter, “Bu şu an ya da torunlarımızın zamanında gerçekleşebilir. Bunlar çok rastgele olaylardır ve ne zaman olacağını asla gerçekten tahmin edemezsiniz, ancak etrafta ne kadar vaka olursa, risk de o kadar yüksek olur" diye konuştu.