Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı:
Gökyüzünden ölü martıların yağdığını ve kuş gribi vakalarının geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, H5N1 virüsünün insanlarda Covid-19'dan daha ölümcül bir salgına yol açmasının an meselesi olduğunu söyledi. Gökyüzünden ölü martıların yağdığını ve kuş gribi vakalarının geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkat çeken araştırmacılar, H5N1 virüsünün insanlarda Covid-19'dan daha ölümcül bir salgına yol açmasının an meselesi olduğunu söyledi.
GÖKYÜZÜNDEN ÖLÜ KUŞLAR YAĞIYOR
Bununla birlikte, uzmanlara göre yeni kuş gribi virüsü sadece hızla yayılmakla kalmıyor, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir seviyede öldürüyor. Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda ölü kuşlar kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden ölü martılar yağıyor.
Risk küçük olsa da, 2003'ten beri sadece 860 kişiye H5N1 bulaştı. Bu durum mevcut varyantın insanlarda yayılması için ihtiyaç duyduğu mutasyonları elde etmesine izin verebilir. Söz konusu durum geçmişte, pandemilere neden olabilecek genetik kaymaya yol açtı" diyerek sözlerini tamamladı.
Öte yandan Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi bölümünden emekli olan Prof. Dr. Keith Neal, bu kışın en büyük viral tehdidin mevsimsel grip olduğunu söyledi.
Çocuk felci gibi bir zamanlar ortadan kaldırılan hastalıkların bazı bölgelerde yeniden salgınlara neden olduğunu görüyoruz. Mevsimsel gribin geleceğini biliyoruz, kuş gribi de insanlara sıçrayabilir.Ancak mevsimsel grip ve kuş gribi ne kadar çok dolaşırsa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski o kadar büyük olur.
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