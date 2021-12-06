Galler'de 5,5 milyon sterlinlik piyango kazanan sevgilisini bıçaklayan adama 13 yıl hapis

06 Aralık 2021 Pazartesi, 19:38

5,5 milyon sterlinlik piyango kazanan partnerini öldürmeye teşebbüs eden kişi bugün Galler'deki Cardiff Kraliyet Mahkemesi tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

45 yaşındaki Stephen Gibbs, bu yılın 30 Ocak günü Glamorgan Vadisi'nde, Barry'deki evlerinde, sevgilisi Emma Brown'a saldırarak ağır yaralamıştı.

Mahkemede yer döşemecisi olarak çalışan Gibbs'in, Emma Brown, ilişkilerine son vermek istediğini söylediğinde öfke nöbetine kapıldığı anlatıldı.

Gibbs'in saldırısına uğrayarak yüzünden, kollarından ve midesinden bıçaklanan 49 yaşındaki Emma Brown, komşuları tarafından evde kan gölü içerisinde yatarken bulunmuştu.

'KENDİME GÜVENİMİ YOK ETTİ'

Duruşmada evdeki saldırının güvenlik kamerasındaki kaydı da izlendi.

Emma Brown saldırıdan sonra ameliyatlar geçirdiyse de bedeninde yaşamını değiştiren izler kaldı.

Mahkemeye mağdur olarak ifade sunan Brown, sağ gözünün bulanık gördüğünü, görme yetisinin sadece yüzde 75'ini kullanabildiğini ve sol yanağının hissizleştiğini anlattı.

49 yaşındaki Brown sağ kolunu da baş seviyesine kadar kaldıramıyordu.

Mağdur ifadesinde ayrıca, "İyileşme süreci çok uzun ve zordu. Hiçbir zaman tam olarak iyileşemeyeceğimi ve bunu hayatım boyunca taşıyacağımı biliyorum. 12 yıldır beraberdik ve mutluyduk. Bana böyle bir şey yapabileceğine işaret eden hiç bir ipucu görmemiştim. Artık kimseye güvenebileceğimi sanmıyorum. Ama ona karşı her şeyden çok acıma hissediyorum" dedi.

Çift daha önce birlikte aynı kasabadaki farklı bir mahallede ev satın almış, 2017 yılında piyangoyu kazandıktan sonra o evi kiraya vermişlerdi.

Emma Brown saldırıdan önce "girdiği her yerin neşesi olan" bir kişi olduğunu, sonrasında ise içine kapandığını ve kalabalıktan korktuğunu anlattı.

"Duygularım körlenmiş gibi hissettim ve böyle bittiği için üzgünüm. Bu saldırı benim kendime güvenimi yıktı çünkü ona güveniyordum ve beni nasıl yanılttığına inanamıyorum."

SABIKALIYMIŞ

Daha önce Cardiff Havaalanı'nda çalışan Emma Brown piyangoyu kazandıktan sonra birçok yardım kampanyasına ve hayır kuruluşuna katkıda bulunmuştu.

Savunma avukatı Derrick Gooden ise, Gibbs'in pişman olduğunu, aslında Emma Brown'u sevdiğini ve yaptıklarına çok üzüldüğünü söyledi ve "Olanları açıklamak için söyleyebileceği, o an kontrolü kaybettiğidir" dedi.

Gibbs İngiliz hukuk sistemi gereğince başlangıçta suçsuz olduğunu iddia ettiği için jüriyle yargılanacaktı. Fakat ilk duruşmasında suçlu olduğunu kabul edince doğrudan yargıç tarafından cezası belirlendi.

Mahkemede Gibbs'in daha önce de şiddet kullanmakla ilgili suçlardan sabıkası olduğu, 2005 yılında daha önceki kadın arkadaşını ve onun 11 yaşındaki oğlunu bıçakladığı da açıklandı.

Gibbs bu olayda aldığı 13 yıl cezaya ilaveten bırakıldıktan sonra 5 yıl da kamuoyu için tehlike teşkil ettiği gerekçesiyle kontrol altında tutulacak.