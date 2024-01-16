Gazprombank'ın yöneticisi hakkında yakalama kararı: Ukrayna için savaşıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:55

Volobuyev, savaşın başlamasının ardından Rusya'yı terk ederek Ukrayna saflarında savaşmaya başlamıştı.

Ekimde "yabancı ajan" ilan edilen Volobuyev hakkındaki yakalama kararında hangi suçtan arandığına ilişkin bir detay yer almadı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 52 yaşındaki Volobuyev, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda dünyaya gelmiş ancak Moskova'da büyümüştü.

2000-2016 periyodunda Rus enerji devi Gazprom'un sözcülüğünü yapan iş insanı, 2016'dan Ukrayna'daki savaşa katılana kadar Gazprombank'ta endüstriyel varlık kalkınmasından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Volobuyev'in Ukrayna'da Putin karşıtı Ruslar tarafından oluşturulan militan grup Özgür Rusya Lejyonu'na katıldığı belirtildi.

Volobuyev, kendi Rus geçmişini telafi etmek ve Rusya'yı özgür, demokratik bir ülke yapmak için lejyona katıldığını söyledi.

Ağustosta Estonya basınına röportaj veren 52 yaşındaki iş insanı, Nisan 2023'te ciddi şekilde yaralandığını ve hayatının 20 yaşındaki bir silah arkadaşı tarafından kurtarıldığını ifade etmişti.

Geçen mayısta "cephede sergilediği üstün başarı nedeniyle" Ukrayna lideri Volodomir Zelenski tarafından Altın Haç madalyasına layık görülmüştü.