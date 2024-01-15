Ukrayna harekete geçti: Azak Denizi'nde operasyon

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:57
Ukrayna harekete geçti: Azak Denizi'nde operasyon
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıklayan Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.


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