Gazze ablukasını kırmak için dev sivil filo yola çıkıyor

İsrail'in Gazze üzerindeki deniz ablukasını kırmak amacıyla, dünyanın dört bir yanından onlarca tekne ve binlerce gönüllünün katılacağı dev bir sivil filo, Ağustos ayı sonunda Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü Tunus’ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan organizatörler, 44 ülkeden aktivistlerin bu uluslararası girişim için bir araya geldiğini duyurdu. Bu filonun, şimdiye dek düzenlenen en büyük sivil yardım konvoyu olacağı belirtiliyor.

Bu yapıların ortak hedefi, Gazze üzerindeki ‘yasa dışı ablukayı’ deniz yoluyla kırmak, bir insani koridor oluşturmak ve Filistin halkına karşı süregelen soykırıma karşı durmak olacak.

BİNLERCE GÖNÜLLÜ HAZIR

Organizatörlerden Seif Abu Keshk, şimdiye kadar 6 binden fazla gönüllünün filo için kayıt yaptırdığını belirtti.

Katılımcılar, denize açılmadan önce belirlenen limanlarda eğitimden geçecek. Aynı zamanda, rota boyunca dayanışma etkinlikleri ve kamp alanları da kurulacak.

Abu Keshk, bu organizasyonu ‘hükümetler üzerindeki baskıyı artırmak için yeni bir girişim’ olarak tanımlıyor:

“Amacımız, Gazze ablukasını kırmak için onlarca gemi ve binlerce gönüllüyü bir araya getirmek.”

İLK KALKIŞ 31 AĞUSTOS’TA İSPANYA’DAN

Filonun ilk bölümü, 31 Ağustos'ta İspanya’dan, ikinci dalgası ise 4 Eylül’de Tunus’tan hareket edecek.

Bu açıklama, 26 Temmuz’da Gazze’ye yardım taşımaya çalışan Handala adlı yardım gemisinin İsrail donanması tarafından durdurulup Aşdod Limanı’na yönlendirilmesinin hemen ardından geldi.