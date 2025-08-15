Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askeri daha intihar etti

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 28 yaşında Taberiye doğumlu bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, intihar eden İsrailli asker daha önce Gazze’deki saldırılara katılmıştı.

İsrail basınına göre, bu, orduda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kayıtlara geçti.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

İNTİHAR VAKALARINDA KESKİN ARTIŞ

Haaretz gazetesi, Gazze’ye yönelik yürütülen savaşın başlangıcından bu yana ordu içindeki intihar vakalarının dramatik biçimde yükseldiğini bildirdi.

Habere göre, Nahal Tugayı’na mensup bir asker, Pazartesi günü işgal altındaki kuzey Filistin’deki bir üste intihar etti.

Askeri polis olayla ilgili soruşturma başlattı; bulgular, ordu başsavcısına iletilecek. Bu olay, yalnızca son yedi günde yaşanan üçüncü intihar vakası oldu.

Muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Bu rakamlar asla göz ardı edilemez. Bu, can alan başka bir savaş” ifadelerini kullandı.

Lapid, yalnızca bu yılın başından beri en az 15 İsrail askerinin intihar ettiğini açıkladı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023’ten itibaren artan saldırılarının ardından yıl sonuna kadar geçen sürede 7 asker yaşamına son verdi.

2024’te 21 intihar kaydedildi; 2025’te ise son olayla birlikte şimdiden 17 yeni vaka yaşandı.

Ordu, mevcut yılın resmi sayılarını açıklamayı reddediyor ve toplam verilerin yalnızca Aralık ayında paylaşılacağını belirtiyor.

Haaretz’in aktardığına göre, intihar eden askerlerin çoğu yedek birliklerde görev yapıyordu. Vakaların yalnızca küçük bir kısmında savaş dışı kişisel nedenler tespit edildi. Çoğunun, cephede yaşadığı ağır travmatik olaylar nedeniyle kalıcı psikolojik zarar gördüğü kaydedildi.