Gazze için kendini yakan ABD’li asker Bushnell’in adı Filistin’de bir sokağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, bir sokağa ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in adı verildi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:44
Gazze için kendini yakan ABD’li asker Bushnell’in adı Filistin’de bir sokağa verildi
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Eriha Belediye Başkanı Abdul Karim Sidr, sokak tabelasının açılışı için dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 25 yaşındaki Bushnell'in her şeyini Filistin için feda ettiğini söyledi.

Sidr, "Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük aşkı ve bu saldırılara karşı durma arzusu" ifadelerini kullandı.

Eriha Belediye Meclisi Üyesi Amani Rayan ise Bushnell'in en değerli şeyini Gazze için feda ettiğini ve tüm birikimlerini Filistinli çocuklara bağışladığını hatırlattı.

NELER OLMUŞTU?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.


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