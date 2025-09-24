Gazze paylaşımı nedeniyle işten çıkarılan gazeteciye ek tazminat kararı

ABC, Aralık 2023’te radyo yapımcısı Antoinette Lattouf’u sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarmıştı.

Lattouf, Instagram hesabında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) “Gazze’de açlığın savaş aracı olarak kullanıldığına” dair açıklamasını paylaşmıştı.

Daha önce mahkeme, işten çıkarmanın “siyasi görüşleri nedeniyle” yapıldığına ve bunda “İsrail yanlısı grupların baskısının rol oynadığına” hükmetmişti.

Federal Yargıç Daryl Rangiah, bugün verdiği kararla Lattouf’a ek 84 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi. ABC, geçtiğimiz Haziran ayında gazeteciye yaklaşık 39 bin Euro ödeme yapmıştı.

Yargıç Rangiah, yeni tazminat kararının “ABC’nin ders çıkarmasını sağlamak için” verildiğini belirtti.

ABC'DEN ÖZÜR

ABC yönetimi, gazeteciden kamuoyuna açık şekilde özür dileyerek “hem çalışanlarını hem de izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını” kabul etti.

Yargıç Rangiah da kararında, “ABC, bir lobiyi memnun etmek için çalışanının haklarını feda ederek Avustralya halkını büyük hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lattouf ise, “Bu hiçbir zaman para meselesi olmadı. Mesele, kamu yayıncımızın sorumluluğu ve güvenilirliği” dedi.

ABC Genel Müdürü Hugh Marks ise, “Bu davayı çok ciddiye alıyoruz, daha iyi olmak zorundayız” açıklamasında bulundu.