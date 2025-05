Gazze'ye insani yardım götüren gemi Malta açıklarında saldırıya uğradı

İsrail’in Gazze ablukasına son verilmesi için faaliyet gösteren Freedom Flotilla Coalition (FFC), CNN’e yaptığı açıklamada, Cuma günü yerel saatle gece yarısından hemen sonra, insani yardım taşıyan gemilerinin drone saldırısı ile hedef alındığını ve gemide 30 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Koalisyonun basın sözcüsü Yasemin Acar, CNN’e yaptığı açıklamada, “Gemide şu an bir delik var ve batıyor” dedi.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb