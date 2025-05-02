Gazze'ye insani yardım götüren gemi Malta açıklarında saldırıya uğradı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:47

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:04

İsrail’in Gazze ablukasına son verilmesi için faaliyet gösteren Freedom Flotilla Coalition (FFC), CNN’e yaptığı açıklamada, Cuma günü yerel saatle gece yarısından hemen sonra, insani yardım taşıyan gemilerinin drone saldırısı ile hedef alındığını ve gemide 30 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Koalisyonun basın sözcüsü Yasemin Acar, CNN’e yaptığı açıklamada, “Gemide şu an bir delik var ve batıyor” dedi.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

Acar, geminin başta Malta olmak üzere çevre ülkelere SOS çağrısı gönderdiğini, Güney Kıbrıs’tan küçük bir kurtarma botunun yola çıktığını belirtti. Ayrıca SOS sinyali sonrası mürettebatla iletişim kurabildiğini de aktardı.

"JENERATÖRLERİ VURDULAR"

Koalisyonun X (eski Twitter) hesabında yayımladığı görüntülerde, yanan bir gemi ve yoğun duman görülüyor. Ayrıca ayrı bir videoda iki büyük patlama sesi duyuluyor.

Acar, “Gemimiz şu anda Malta kıyılarının 17 kilometre açığında, uluslararası sularda bulunuyor ve iki kez drone saldırısına maruz kaldı,” dedi. Saldırının, geminin ön kısmında bulunan jeneratörleri hedef aldığını söyledi.

“Bu jeneratörler şu anda gemide ihtiyaç duyulan elektriği sağlamıyor,” diyen Acar, yanan gemiyle temas kuramadıklarını da ifade etti.

Acar, “Şu anda batmakta olan o gemide 30 uluslararası insan hakları aktivisti bulunuyor,” dedi.

Yasemin Acar

Filo, söz konusu drone saldırısının arkasında kimin olduğunu belirtmedi.

Gemi takip sitelerine göre, Conscience adlı gemi Salı gecesi Tunus’tan ayrıldı. Veriler, geminin Cuma sabahı saldırının gerçekleştiği ana kadar Malta açıklarında yaklaşık 12 saattir bulunduğunu gösteriyor. Conscience, Palau bayrağı altında seyrediyor.

"GEMİDE CİDDİ HASAR VAR..."

FFC’nin baş organizatörlerinden Thiago Avila CNN’e yaptığı açıklamada, geminin Perşembe günü Malta’ya yanaşıp ek yolcular almasının planlandığını söyledi.

Avila, şimdi olay yerine bir kurtarma ekibini götürmek üzere küçük bir tekne organize etmeye çalıştıklarını belirtti: “Geminin ciddi şekilde hasar gördüğünü biliyoruz,” dedi ancak herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

CNN, Malta hükümeti ve Kıbrıs Ortak Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti.

FFC, internet sitesinde kendisini, Gazze’ye uygulanan İsrail ablukasını sona erdirmek ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla doğrudan ve şiddet içermeyen eylemler düzenleyen uluslararası bir Filistin yanlısı aktivist ağı olarak tanımlıyor.