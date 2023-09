George R.R. Martin, 'tarihin en iyisi' dediği dizi bölümünü paylaştı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:40

George R.R. Martin, tüm zamanların en iyi TV bölümünün hangisi olduğuna dair fikrini açıkladı.

Fantezi yazarı, kendisinin kaleme aldığı Game of Thrones bölümü "Blackwater"ın da yer aldığı, kısa süre önce yayımlanan "Son 25 Yılın 25 Mükemmel TV Bölümü" listesi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Martin, Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) roman serisinden uyarlanan sevilen HBO dizisinin 4 bölümünün senaryosunu yazmıştı.

Martin kişisel blogunda Vanity Fair'de yayımlanan listeyle ilgili, "Eğer listedeki diğer tüm bölümlerden daha da mükemmel bir bölüm seçmem gerekseydi... Six Feet Under'ın finali derdim" yazdı.

"Bu diziyi bayağı beğensem de Rome, Deadwood, Fargo ya da listede yer almayan diğer birkaç dizi kadar çok sevdiğimi söyleyemem ama o son bölüm televizyon tarihinin açık ara en iyi finaliydi ve birileri daha iyisini nasıl yapabilir hayal bile edemiyorum"

HBO'da yayımlandığı 5 sezon boyunca 9 Emmy ve 3 Altın Küre ödülü kazanan Six Feet Under, Kaliforniya'daki cenaze evi Fisher&Sons'ı işleten Fisher ailesine odaklanıyor. Aile reisi Nathaniel (Richard Jenkins) pilot bölüm başladıktan sadece birkaç dakika sonra şoke edici bir araba kazasında ölüyor.

2005'te sona eren, ansambl oyuncu kadrosuna sahip dramada Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick ve Rachel Griffiths rol alıyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Martin ayrıca Mad Men'in "The Suitcase" ve Breaking Bad'in "yürek burkan" ve "Ozymandias" bölümlerini de övdü.

Martin, "Sopranos'un pek çok harika bölümü vardı ama 'The Pine Barrens' özeldi ve dizinin geri kalanı boyunca o Rus'un hiç ummadığımız bir anda tekrar ortaya çıkmasını bekledim" yazdı.

74 yaşındaki yazar kısa süre önce, "hayatım boyunca gördüğüm en önemlisi" diye nitelediği, süregelen Hollywood oyuncu ve yazar grevleri hakkındaki düşüncelerini paylaşmıştı.

Martin, "Kimse mevcut noktadan nereye varacağımız hakkında emin olamaz ama içimde bu grevin uzun ve acı olacağına dair kötü bir his var. Umarım 1985'teki kötü şöhretli grev kadar beter bir hal almaz" demişti.

Martin, Game of Thrones'un öncesini anlatan popüler dizi House of the Dragon'ın ikinci sezonunun tüm senaryolarının "WGA grevi başlamadan aylar önce tamamlandığına" dair hayranlarına yeniden güvence vermişti.

Uzun zamandır beklenen romanı Kış Rüzgarları (The Winds of Winter) hakkında da bilgi veren Martin, "neredeyse her gün" bunun üzerinde çalıştığını söylemişti. Martin, "Yazmak, yeniden yazmak, düzenlemek [ve] biraz daha yazmak" diye belirtmişti.

"İstikrarla ilerleme kaydediyorum. İstediğim kadar hızlı değil... kesinlikle sizin istediğiniz kadar hızlı değil... ama yine de ilerliyor. Beni beladan uzak tutuyor"