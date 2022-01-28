Gerçek 20 yıl sonra kabul edildi: İkiz kardeşi için hapis yattı

28 Ocak 2022 Cuma, 13:30

Kevin Dugar'ın avukatı Ronald Safer, The New York Post'a verdiği demeçte, Kevin Dugar'ın kefalet talebinin kabul edilmesinin ardından salı gecesi Chicago'daki Cook County Hapishanesinden serbest bırakıldığını söyledi.

Avukat Safer perşembe günü yaptığı açıklamada, "Özgür olduğu için çok mutlu ama aynı zamanda 20 yıl önce işlemediği bu suçtan tutuklandığında bıraktığı dünyadan oldukça farklı bir dünyaya uyum sağlıyor" dedi.

Dugar, 2003 yılında işlenen bir cinayetten suçlu bulunduktan sonra son yirmi yılını hapiste geçirmişti.

SÜREÇ 2016 BAŞLADI

Ancak dava, Dugar'ın ikiz kardeşi Karl Smith'in 2016'da öne çıkıp cinayetten kendisinin sorumlu olduğuna dair çarpıcı itirafından sonra sorgulanmaya başladı. İki yıl sonra, bir yargıç Smith'in kabulünün güvenilir olmadığına karar verdi ve ikizine yeni bir ifade hakkı verilmesine ilişkin teklifi reddetti.

O sırada Smith, bir çocuğun kafasından vurulmasına neden olmak ve bir haneye tecavüzden 99 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Smith'in yakın zamanda bulunduğu temyiz başvurusu da reddedilmişti. Savcı, Smith'in "kaybedecek bir şeyi olmadığını" gerekçe ederek başvurusuna şüpheyle baktmıştı.

Northwestern Üniversitesi'ndeki Yanlış Mahkumiyet Merkezi temyiz ettikten sonra, yakın zamanda başka bir yargıç Dugar'ın davasını incelemeye başladı.

"DAVA TAMAMEN DÜŞMELİ"

Dugar'ın avukatı Safer, "Temyiz Mahkemesi, tüm kanıtları dinleyen bir jürinin Kevin'i suçsuz bulma olasılığının yüksek olduğunu tespit etti" dedi. Avukat, Cook County Eyalet Savcılığının kanıtları gözden geçirip Dugar'ın davasının tamamen düşürmesini umduklarını söyledi.

Safer son olarak, "Devletin doğru olanı yapmasından ve bu davayı reddetmesinden umutluyuz. Ancak Devlet ısrar ederse, Kevin'i duruşmada haklı çıkarmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.