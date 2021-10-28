Gerilim artıyor: Fransa, İngiliz balıkçı teknesine el koydu

28 Ekim 2021 Perşembe, 14:39

Fransa ve İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki gerilim devam ediyor.

Son olarak İngiltere'nin karasularında faaliyet göstermek için ruhsat vermeyi reddetmesi üzerine Fransa, dün müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde misilleme tedbirleri uygulayacağını açıklamıştı.

Bugün Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait bir balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye ise sözlü uyarıda bulundu.

RIHTIMA BAĞLANDI

Fransız adli makamlarının kontrolü altında bulunan trol teknesi, polis eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlandı.

Fransa Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın müzakereler sırasında gözetimi artırması üzerine deniz jandarmalarının ülkenin kuzeyindeki Le Havre Limanı açıklarında dün geceden bu yana balıkçı tekneleri üzerinde çok sayıda kontrol yaptığı bildirildi.

El konulan teknenin kaptanının ise cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. İngiltere’den ise el koyulan balıkçı teknesi hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

-Sputnik