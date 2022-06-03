Gözler gökyüzüne çevrildi: 5 gezegen yan yana dizilecek!

Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 11:15
Gözler gökyüzüne çevrildi: 5 gezegen yan yana dizilecek!
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Bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.

Daily Mail sitesinin haberine göre, gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.


Mars venüs merkür jüpiter satürn gezegen

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