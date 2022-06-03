Gözler gökyüzüne çevrildi: 5 gezegen yan yana dizilecek!

03 Haziran 2022 Cuma, 11:15

Bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.

Daily Mail sitesinin haberine göre, gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.