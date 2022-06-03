Gözler gökyüzüne çevrildi: 5 gezegen yan yana dizilecek!
Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi.
Bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.
Daily Mail sitesinin haberine göre, gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.
Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.
Video Haberler
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- TÜİK, enflasyonda madde sepeti yayımlamayı bıraktı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Erdoğan için harekete geçtiler