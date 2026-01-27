Grammy ödüllü baterist Sly Dunbar hayatını kaybetti

Reggae ve dub müziğin küresel ölçekte yayılmasında belirleyici rol oynayan, yapımcı ikili Sly and Robbie’nin davulcusu ve yapımcısı Sly Dunbar, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Dunbar’ın eşi Thelma Dunbar, Jamaika basınından The Gleaner gazetesine yaptığı açıklamada, müzisyeni pazartesi sabahı evlerinde tepkisiz halde bulduğunu, doktorların daha sonra ölümünü doğruladığını söyledi. Aileye yakın kaynaklar, Dunbar’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Ölüm haberinin ardından çok sayıda müzisyen ve yapımcı Dunbar için taziye mesajları yayımladı. İngiliz dub ve reggae DJ’i David Rodigan, Dunbar’ı “gerçek bir ikon” olarak tanımlayarak, “Tarihin en büyük davulcularından biri, binlerce kayıtta imzası var” ifadelerini kullandı.

Asıl adı Lowell Fillmore Dunbar olan müzisyen, Jamaika’nın başkenti Kingston’da doğdu.

Genç yaşlarda okul sıralarında ve teneke kutular üzerinde davul çalmaya başlayan Dunbar, henüz ergenlik çağındayken basçı Robbie Shakespeare ile birlikte The Revolutionaries grubunun ritim bölümünü kurdu. İkili, 1970’lerde Jamaika reggae sahnesinin en etkili altyapı ekiplerinden biri haline geldi.

Dunbar’ın “rockers” olarak bilinen özgün davul ritmi, roots reggae’nin temel yapı taşlarından biri oldu ve türün sound’unu kalıcı biçimde etkiledi.

ROCK'TAN POPA UZANAN İŞ BİRLİKLERİ

1978’de The Rolling Stones ile yapılan turne, Dunbar ve Shakespeare’in sound’unu daha sert ve enerjik bir çizgiye taşıdı. 1980’lerde kendi plak şirketleri Taxi Records’u kuran ikili, Jamaika dışından da yoğun ilgi görmeye başladı.

Dunbar; Grace Jones, Serge Gainsbourg, Bob Dylan, Mick Jagger ve Joe Cocker gibi çok sayıda dünya yıldızıyla çalıştı.

1990’larda Chaka Demus & Pliers ile dancehall müziğin melodik yüzünü şekillendiren Dunbar, “Murder She Wrote” ve “Tease Me” gibi hitlere imza attı. Daha sonraki yıllarda Fugees, No Doubt ve Simply Red gibi isimlerle çalıştı.

2014’te Omi’nin dünya çapında ses getiren “Cheerleader” şarkısının da ortak yazarları arasında yer aldı.

Sly Dunbar, kariyeri boyunca 13 kez Grammy’ye aday gösterildi, iki Grammy ödülü kazandı. UB40 grubunun solisti Ali Campbell, Dunbar’ın ardından “Bir dostumu ve bir efsaneyi kaybettim” sözleriyle duygularını paylaştı.