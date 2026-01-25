Grönland’ın başkenti karanlığa gömüldü

Grönland’ın başkenti Nuuk, elektrik dağıtım şirketi Nukissiorfiit’in açıklamasına göre yaşanan geniş çaplı kesinti nedeniyle karanlığa gömüldü. Şirket, kesintinin tüm kenti etkilediğini duyurdu.

Nukissiorfiit, yaşanan kesintinin bir “kaza” sonucu meydana geldiğini bildirdi. Ancak kazanın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Şirket, elektriğin yeniden sağlanması için yedek sistemler üzerinden devreye alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Açıklamada, ekiplerin sahada arızanın giderilmesi için çalıştığı ifade edildi.

Elektrik kesintisinin yaşandığı süreçte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen cuma günü Grönland’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Frederiksen, ziyaretin amacının Danimarka halkının ada sakinlerine yönelik “büyük desteğini” göstermek olduğunu söyledi.

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik sert açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Habere göre Trump, “özerk Danimarka toprağı” olan Grönland’ı zorla ele geçirme yönündeki tehditlerinden geri adım attı ve müzakere yolunu kabul etti.

Frederiksen’in ziyareti, Trump’ın İsviçre’nin Davos kentinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeden iki gün sonra gerçekleşti.

Trump, görüşmenin ardından Grönland’ın geleceğine ilişkin bir “çerçeve anlaşma” duyurdu ancak anlaşmanın içeriğine dair ayrıntı vermedi.