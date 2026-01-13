Grönland tartışması büyüyor: Rusya'dan ABD'ye 'referandum' uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ABD kontrolüne alma planında hızlı davranmaması halinde, Grönlandlıların Rusya’ya katılmak için referanduma gidebileceğini öne sürdü.

Interfax’ın aktardığına göre Medvedev, “Trump’ın acele etmesi gerekiyor. Doğrulanmamış bilgilere göre birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland’ın tamamı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanabilir” dedi.

Medvedev, “Sonra her şey biter. ABD bayrağına yeni küçük yıldızlar eklenmez” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini yeniden savunmuş, Washington’un bunu Rusya’yı caydırmak için gerekli gördüğünü söylemişti.

Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ABD’nin ulusal güvenliği açısından “hayati” olduğunu ileri sürerken, Danimarka ve Grönland yönetimleri bu açıklamalara sert tepki göstermişti.

STRATEJİK BÖLGE: ARKTİK

Rusya’nın Grönland üzerinde resmi bir hak iddiası bulunmuyor. Ancak Moskova’nın, adanın Arktik güvenliği açısından taşıdığı stratejik rolü uzun süredir izlediği belirtiliyor.

Grönland, Kuzey Atlantik rotaları üzerindeki konumu ve bölgede bulunan büyük bir ABD askeri ve uzay gözetleme tesisi nedeniyle önem taşıyor.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgali, Arktik bölgesindeki işbirliğini önemli ölçüde zayıflatmıştı.

İklim kriziyle birlikte yeni deniz yollarının açılması ve kaynaklara erişim ihtimalinin artması, bölgedeki rekabeti daha da keskinleştiriyor.