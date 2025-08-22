Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem... Tsunami alarmı verildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 07:34:00
Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin, depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ!

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

